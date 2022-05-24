Россия запретила въезд в страну 154 членам британской палаты лордов

В ответ на принятое в марте правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации России на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов палаты лордов британского парламента. Политикам запрещен въезд в РФ, говорится 24 мая в заявлении на сайте МИД России.

Как уточнили в ведомстве, британские политики внесли вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на политическую изоляцию РФ и разрушение ее экономики. Кроме того, члены палаты лордов использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов, отметили в МИДе.

«Работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена», — пообещали в российском дипведомстве.

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19 мая колумнист агентства Bloomberg Панкадж Мишра отметил, что ряд наиболее влиятельных британских политиков не только не способствуют дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но и откровенно ему мешают. В числе их журналист назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, главу МИДа Лиз Трасс и министра обороны Бена Уоллеса.

Журналист обвинил политиков в попытках поднять свои рейтинги за счет специальной военной операции по защите мирных жителей в Донбассе.

В тот же день Великобритания ввела санкции против трех авиакомпаний РФ — «Аэрофлота», «России», а также «Уральских авиалиний».

Всего с начала специальной операции РФ по защите Донбасса Великобритания ввела ограничения в отношении более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, журналистов и предприятий.

Кроме того, 3 мая Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения. По его словам, британское правительство подготовило новый пакет военной помощи Украине на сумму £300 млн ($375 млн).

23 апреля стало известно об отправке британских диверсантов на Украину. По данным источника в российских силовых структурах, речь идет о специалистах по диверсиям, партизанской войне и переворотам из состава особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS). По данным информатора, задачей диверсантов является организация диверсий в подконтрольных России районах Украины.

Страны Запада продолжают оказывать санкционное давление на Россию на фоне продолжения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Цели спецоперации — это, как отмечали в Кремле, демилитаризация и денацификация Украины.

Российские власти неоднократно заявляли о способности страны справиться с вызовами, отмечая, что Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно.

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