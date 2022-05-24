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Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ

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Госдума 24 мая денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников СНГ в области пенсионного обеспечения.

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Как следует из пояснительной записки, такой шаг позволяет России выйти из соглашения с 1 января 2023 года и сэкономить средства Пенсионного фонда (ПФР).

Участниками соглашения являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

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Уточняется, что положения соглашения «уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств – участников СНГ» и не позволяют гражданам реализовывать пенсионные права. Кроме того, Москву не устраивает заложенный в соглашении территориальный принцип, по которому РФ берет на себя непропорциональные обязательства платить пенсии эмигрантам.

«В частности, в связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, притом что под данное соглашение уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны», — говорится в пояснительной записке.

Двусторонние договоры, которые приходят на смену соглашению, предусматривают так называемый «экспорт пенсий»: каждая из стран, где работал пенсионер, платит пенсию за стаж, приобретенный на своей территории. В записке утверждается, что такой вариант лучше учитывает интересы РФ.

Отдельное соглашение по пенсиям, напоминают в правительстве, действует в рамках Евразийского экономического союза, которое подписано 20 декабря 2019 года.

Ранее, 25 марта, медиатор, юрист Юрий Капштык пояснил «Известиям», что планы России денонсировать соглашение о гарантиях прав граждан государств –участников СНГ в области пенсионного обеспечения не грозят нынешним и будущим пенсионерам, которые работали на территории СССР и России с момента его заключения.

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