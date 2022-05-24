Матыцин подписал приказ об изменении лимита на легионеров в Премьер-лиге

Министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ об изменении лимита на легионеров в «Тинькофф — Российской премьер-лиге» (РПЛ) с сезона-2022/23. Об этом журналистам во вторникам, 24 мая, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Прошли общественные слушания, приказ подписан, в ближайшие дни должна произойти его регистрация. Следующий сезон мы начнем с новым лимитом», — сказал он.

По его словам, есть ограничения по иностранным футболистам, но клубы никто не заставляет использовать максимальную квоту легионеров.

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«Они вправе сами определять количество иностранных футболистов», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

23 марта после заседания исполкома РФС Дюков сообщил, что в сезоне-2022/23 клубы РПЛ смогут вносить в заявку на игру до 13 иностранных футболистов. На поле во время игры смогут находиться не более восьми легионеров.

Нынешний лимит на легионеров действует с сезона-2020/21. По нему каждый клуб имеет право держать в заявке на чемпионат не более восьми иностранных игроков и все они могут одновременно быть на поле.