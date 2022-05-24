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Пресс-секретарь Путина Песков: дипломат в ООН Бондарев выступил против позиции России

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Советник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев выступил против общего консолидированного мнения страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее Бондарев выразил несогласие с проведением спецоперации по защите Донбасса и объявил об отставке.

«Здесь можно сказать, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас», — сказал Песков.

Он уточнил, что Бондарев осуждает действия российского руководства, в то время как действия руководства РФ поддерживаются практически всем населением страны.

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Бондарев сообщил о своем увольнении на странице социальной сети накануне. Пост советника представительства РФ при ООН в Женеве он занимал с 2019 года.

Всероссийский центр изучения общественного мнения 23 марта опубликовал результаты опроса, согласно которому доля россиян, поддерживающих проведение спецоперации по защите Донбасса, составила 74%. В беседе с «Известиями» политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова выразила мнение, что рост одобрения гражданами России проведения спецоперации связан с адекватным объяснением им ее целей и интенсивной массовой информационной поддержкой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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