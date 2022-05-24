Водитель иномарки погиб при столкновении с «КамАЗом» в Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области при столкновении легковушки с грузовиком погиб человек. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла днем 24 мая на трассе Р-208. На въезде в Ершов столкнулись «КамАЗ» под управлением 61-летнего водителя и легковушка BYD F3, за рулем которой находился 67-летний мужчина.

Как рассказали ИА «Взгляд-информ» в службе спасения региона, к ним информация поступила в 14:55. Прибывшие спасатели деблокировали водителя иномарки при помощи гидравлического инструмента и транспортировали его в карету скорой помощи.

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Спасти мужчину не удалось. Он скончался на месте ДТП.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются

Утром 19 мая на трассе Чита–Хабаровск в Амурской области столкнулись грузовик MAN и легковая Toyota Caldina. Водитель легковушки получил различные травмы и был госпитализирован, его пассажирка погибла на месте.