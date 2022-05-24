Папин и Прашович пожали друг другу руки после дуэли взглядов

Российский боец Алексей Папин и боксер из Черногории Дилан Прашович 24 мая провели дуэль взглядов перед боем, который состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 27 мая в Омске.

Во время дуэли взглядов черногорский спортсмен начал улыбаться. В конце битвы оба спортсмена улыбнулись и пожали друг другу руки.

Боксер и олимпийский чемпион Евгений Тищенко предрек победу российскому тяжеловесу.

Реклама

«Я считаю, что Алексей должен в этом бою победить. <…> Думаю, ему даже удастся досрочно закончить поединок», — сказал Тищенко.

Ранее в этот день Папин призвал Прашовича меньше «обниматься» в предстоящем бою. По словам россиянина, его соперник злоупотребляет приемом под названием клинч, когда боец плотно прижимается к оппоненту и «обнимает» его. При этом он назвал Прашовича хорошим боксером.

Накануне черногорский спортсмен заявил, что у него большой опыт в боксе, а также выразил уверенность в своей победе. Папин, в свою очередь, подчеркнул, что зрителей ждет зрелищный бой.

Кроме этой пары боксеров в предстоящем турнире в соглавном бою на ринге вступят в схватку российские бойцы Иван Штырков и Михаил Мохнаткин, звезда кулачных боев Павел Шульский и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Брюс Хлебников, российский боксер Алексей Тищенко и венесуэлец Нехомар Сермено. Также специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович» пройдет 27 мая в Омске. Телеканал «РЕН ТВ» покажет турнир в прямом эфире в 22:00 по (мск) и 01:00 (Омск).