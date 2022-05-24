Тищенко оценил свои силы перед боем с Сермено

Многолетний опыт и тактические наработки позволят одержать победу двукратному олимпийскому чемпиону (2004 и 2008 годах), чемпиону мира, Европы и России, чемпиону мира среди юниоров в любителях 37-летнему боксеру Алексею Тищенко над экс-чемпионом мира по версии WBA венесуэльцем Нехомаром Сермено. Об этом 24 мая сам россиянин заявил на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам спортсмена, он провел хорошие сборы с российской командой.

«Поживем — увидим. Ринг покажет», — отметил Тищенко.

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Он обратил внимание, что ему сложно угнаться за молодежью, особенно в скоростных качествах.

«Но за счет опыта и своих тактических наработок я уверен, что у меня хватит навыков для победы в этом бою. Как говорится, дома и стены помогают», — заключил Тищенко.

Как он полагает, на ринге ему придаст силу и энергию поддержка зала, поэтому он сможет одержать победу и «показать хороший бокс».

21 мая Тищенко дал обещание устроить «теплый сибирский прием» Сермено. Он также рассказал, что не настраивается на короткий бой и готов провести все отведенные для поединка раунды. По мнению боксера, он выиграет в схватке досрочно.

Спортивную карьеру Тищенко завершил в 2011 году из-за проблем с позвоночником. В любительской карьере у боксера 81 поединок, из которых лишь восемь закончились поражением.

27 мая в Омске состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием турнира станет поединок между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем. Помимо этой пары, в предстоящем турнире в соглавном бою на ринге вступят в схватку не менее интересные боксеры: российские бойцы Иван Штырков и Михаил Мохнаткин, звезда кулачных боев Павел Шульский и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Брюс Хлебников, российский боксер Алексей Тищенко и венесуэлец Нехомар Сермено.

Кроме того, специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в прямом эфире 27 мая в 22:00 мск и в 01:00 (Омск).