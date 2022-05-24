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Жительница Мариуполя рассказала о прятавшихся за жилыми домами националистах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Мариуполе местная жительница рассказала корреспонденту «Известий», как украинские националисты прятались за жилыми домами, подвергая опасности горожан.

Когда она пошла в аптеку, увидела, как националисты с бронетранспортерами стояли под самыми окнами зданий.

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«Я бежала с аптеки. Думала, что они люди, говорю: «Ребята, чего вы встали под самые окна. Чего вы прячетесь за бабские юбки? Это, получается, вы нас подставляете. У вас экипировка, автоматы, БТР, идите на линию разграничения», — вспоминает она.

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По словам женщины, один из националистов подошел к ней, направил дуло автомата в живот и сказал уйти, «пока не застрелил». Но она не растерялась, не ушла, ответив, что она обычная пенсионерка.

«А он говорит: «Вы нас с 2014 года подвели, что сделали референдум, что вы до сих пор с 2014 года не выучили украинский язык», — рассказала горожанка.

Накануне корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов показал, как саперы проводят разминирование на пляже недалеко от порта Мариуполя. По его словам, мин противопехотных на территории не очень много, но огромное количество неразорвавшихся боеприпасов.

4 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ. Он отметил, что в городе налаживается мирная жизнь.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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