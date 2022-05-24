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Медаль княгини Ольги начнут вручать в Псковской области

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В Псковской области учредят медаль княгини Ольги. Вопрос появления новой награды обсудили члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного собрания. Он также будет поднят на сессии собрания 2 июня.

В проекте закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О наградах Псковской области» говорится, что медаль будут давать за особый вклад в развитие экономики, науки, медицины, образования, спорта и других общественно значимых сфер деятельности на территории области.

Кроме самой медали, пишет Псковское агентство информации, предполагается выплата единовременного государственного пособия в размере 30 тыс. рублей. Средства возьмут из резервного фонда регионального правительства.

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Одновременно в областном собрании предлагают изменить перечень оснований для награждения медалью Александра Невского, поскольку часть перейдет к медали княгини Ольги.

Псковская лента новостей уточняет, что медаль Александра Невского предлагается вручать гражданам за особый вклад в развитие культуры, возрождение исторического наследия Псковской области, духовное, нравственное и патриотическое воспитание граждан, поисково-спасательную и добровольческую деятельность на территории региона.

Также предусматривается выплата единовременного государственного пособия в размере 30 тыс. рублей.

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