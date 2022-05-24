Владелец голубятни погиб от удара током в Саратове

В Ленинском районе Саратова в результате сильного удара током погиб владелец голубятни. Тело мужчины было найдено утром 24 мая у Трофимовского моста.

«Смерть по прибытии на место около 9:00. Медики обнаружили обугленный труп. Погибшему около 50 лет, документов у него при себе не было», — рассказала представитель регионального минздрава Анастасия Усова.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», погибший мужчина разводил голубей. Когда он занимался птицами на улице, то задел электрический провод. По предварительным данным, причиной смерти стал удар током.

В марте 2022 года суд в Иркутске вынес приговор владельцу оздоровительного комплекса «Ташир», где погибла девушка. Она вылила из ковша воду на камни и корпус печки в парной, после чего ее ударило током. При падении девушка ударилась головой, спасти ее не удалось.