Боец Хлебников сравнил себя со спортивной машиной

Боец ММА Брюс Хлебников, который 27 мая проведет поединок против мастера спорта по боксу Павла Шульского в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», рассказал об особенностях своего организма.

«Проводили исследования моего организма. Например, у людей в костях поры есть, а они у меня на 94% отсутствуют. Они более крепкие, связки, суставные сумки, вообще организм усиленный как спортивная машина», — заявил Хлебников 24 мая.

По словам спортсмена, он никогда не тренировался на развитие силы.

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«Один раз попал на соревнования силачей и просто повторил, что они делали. Как-то случайно всё пошло, у меня не было какой-то цели, рекорды какие-то ставить», — сказал Хлебников.

Он добавил, что из-за своих тяжелых костей обладает тяжелым и сильным ударом. Боец заявил, что на патч-тесте Шульский не смог ударить так же сильно, как он. Хлебников увидел, что противника это задело.

20 мая Хлебников сказал, что Шульскому еще ни разу за всю карьеру не приходилось драться с настоящими силачами, и сделал сопернику «предупреждение». На разминке он продемонстрировал свои навыки тяжеловеса: Хлебников протащил на себе тюнингованный до 380 л.с. автомобиль «Волга» с водителем, причем сделал это без видимых усилий со стороны.

Встреча Брюса Хлебникова с Павлом Шульским пройдет в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая. Главным событием вечера станет бой между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем, который продлится 10 раундов. Поединок соперников в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.