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Больше 900 человек пострадали от укусов клещей в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае 920 человек обратились к медикам с укусами клещей. Несмотря на позднее начало сезона, количество пострадавших соответствует показателям 2021 года.

Врач-терапевт перечислила последствия укуса клеща

По данным правительства, первые случаи присасывания клещей были зарегистрированы на 10 дней позже, чем в сезон 2021 года. Чаще всего вредителей обнаруживают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также на юге региона. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Уже зарегистрирован один случай боррелиоза.

В числе пострадавших — 335 детей. Инфекционисты напоминают, что лицам до 17 лет иммуноглобулин при укусе клеща вводится бесплатно, для этого необходимо обратиться в травмпункт.

В 2022 году в Хабаровский край поступило 85,1 тыс. доз вакцины против энцефалита. План вакцинации выполнен на 88%.

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