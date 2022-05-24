РСТЦ оценил идею досрочного расторжения договоров с западными компаниями

Российский совет торговых центров (РСТЦ) поддержал предложенную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным инициативу дать собственникам ТЦ возможность досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из недружественных стран. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в совете.

«Сегодня действительно в некоторых случаях возникает ситуация, озвученная премьер-министром, когда доход арендодателя состоит исключительно из процента от товарооборота его арендаторов. Однако некоторые ритейлеры приняли решение остановить продажи в России», — заявили «Известиям» в организации, указав на то, что остановка деятельности не означает автоматический разрыв контракта.

По мнению Совета, при возникновении подобных ситуаций арендодатель становится заложником — он не может ни получить полагаемые по договору финансы, ни расторгнуть документ. Там также посчитали необходимым указать количество освободившихся площадей для дальнейшей поддержки правительства. Однако, чтобы развитие отрасли было устойчивым, всё должно происходить постепенно.

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Ранее в этот же день с инициативой разрыва договора собственником торгового центра с компаниями недружественных стран выступил Михаил Мишустин.

20 мая глава Союза торговых центров Булат Шакиров указал на возможность торговых центров уже этой осенью самостоятельно разрывать договоры аренды с подобными компаниями.

Ряд компаний покинул российский рынок или приостановил сотрудничество с начала проведения РФ специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса и на фоне санкций, вводимых западными странами. В то же время некоторые из зарубежных организаций заявили о продаже бизнеса в РФ, другие — о возвращении на российский рынок.