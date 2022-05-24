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Автомобиль насмерть сбил пожилую велосипедистку в Уссурийске

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Полиция проводит проверку по факту наезда автомобиля на 81-летнюю велосипедистку в Уссурийске. От полученных травм женщина скончалась.

ДТП зарегистрировано 23 мая на Новоникольском шоссе. По данным правоохранительных органов, пенсионерка, управлявшая велосипедом, пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. На женщину наехал автомобиль Toyota Prius. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

В МВД уточнили, что стаж водителя иномарки составляет четыре года. В 2022 году он не привлекался за нарушения правил дорожного движения.

За минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 52 аварии, в десяти из которых пострадали люди. Три человека погибли, 11 получили травмы.

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