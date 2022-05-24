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Дворец единоборств в Брянске готовят к сдаче в эксплуатацию

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Фото: bryanskobl.ru
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В Брянске завершается строительство Дворца единоборств, одного из самых масштабных спортивных объектов не только в Брянской области, но и во всем Центральном федеральном округе.

Заказчиком проекта выступает региональное управление капитального строительства. Проект выполнил институт «Брянскгражданпроект». Подрядчик — брянская компания «Стройдело». Стоимость строительства составляет порядка 2 млрд рублей, из них 413 млн рублей были потрачены на закупку современного оборудования.

Центр единоборств находится в Советском районе Брянска. Он должен стать спортивной площадкой не только всероссийского, но и международного уровня.

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Комплекс размещается на территории более 55 тыс. кв. м и состоит из пяти зданий. Там смогут тренироваться и выступать единоборцы волейболисты, баскетболисты и теннисисты. Во Дворце разместятся бассейны, гостиница ресторан на 150 мест и конференц-зал, пишет NASHBRYANSK.RU.

Проект поддержан на федеральном уровне. Дворцу единоборств присвоят имя выдающегося брянского самбиста, чемпиона мира Артема Осипенко. Генеральным директором будущего спортивного комплекса будет бывший замгубернатора Юрий Мокренко.

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