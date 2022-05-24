Задержан готовивший по заданию СБУ теракты в школах подросток

В Ростовской области задержан подросток, подозреваемый в подготовке терактов в российских школах. Как сообщил источник «Известий» 24 мая, молодой человек работал по наводке Службы безопасности Украины (СБУ).

Уточняется, что юноша был вербовщиком радикальных националистических группировок «Азов» и «Донбасс» — в Россию он приехал под видом беженца. Подросток рассказал телеканалу «Вести.Дон», что в начале этого года планировались теракты в учебных заведениях Татарстана и Перми.

Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

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Ранее в этот день стало известно, что украинские спецслужбы использовали Telegram для наводки ударов по позициям Вооруженных сил РФ. Для этого они организовывали в мессенджере закрытые чаты, создавая «шпионскую сеть».

21 мая сообщалось, что в Херсонской области был ликвидирован агент СБУ, который передавал данные о расположении российских войск и планировал нападения. При задержании он открыл стрельбу и хотел применить гранату.

В начале марта были задержаны молодые люди, планировавшие по приказу СБУ устроить террористическую атаку в центре Москвы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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