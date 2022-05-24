Фонтаны подготовят к летнему запуску в Биробиджане

Специалисты приступили к подготовке фонтанов на Театральной площади к началу сезона в Биробиджане. Объекты благоустройства запустят 1 июня.

Подрядчик закупил новые форсунки взамен вышедшим из строя, специалисты настроили оборудование и произвели его монтаж. Об этом сообщает ИА EAOMedia. Параллельно работы ведутся на привокзальной площади.

Ожидается, что к 1 июня фонтаны будут работать в штатном режиме. Пока рабочие произвели только тестовый запуск фонтана на Театральной площади.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий сезон фонтанов в Комсомольске-на-Амуре начался позже обычного на месяц.