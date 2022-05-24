В Великобритании допустили рост счетов за электроэнергию

Глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли допустил рост максимального размера счетов на энергоносители на £830 в год. Об этом он сообщил Комитету по стратегии бизнеса, энергетики и промышленности, передает 24 мая Sky News.

По словам Бреарли, в октябре максимальный предел счета составит около £2,8 тыс. В настоящее время он равен £1971.

Он подчеркнул, что условия на мировом газовом рынке ухудшились после начала спецоперации России по защите Донбасса, и указал на то, что периодически цены на газ превышают свой нормальный уровень в 10 раз.

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«Я знаю, что это очень тревожное время для клиентов, но мне нужно четко прояснить комитету, клиентам и правительству вероятные последствия для цен в октябре. Сегодня позднее я напишу канцлеру по поводу нашей последней оценки повышения ценового предела», — сказал он.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что в Великобритании продолжают расти цены на энергоносители и топливо, что отражается и на стоимости продуктов питания. В итоге в стране назрел кризис стоимости жизни. Как отмечается, каждой второй семье приходится беречь газ и электричество, а также реже пользоваться автомобилем. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация только ухудшится. К концу года инфляция может превысить 10%, поэтому британцев призвали к еще большей экономии.

Ранее, 9 мая, исполнительный директор энергоснабжающей британской компании Scottish Power Кейт Андерсон заявила, что уже осенью годовые счета британцев за электричество возрастут до £2,9 тыс., если оптовые цены на газ продолжат стремительный рост.