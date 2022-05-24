Шойгу заявил, что Россия сознательно замедляет темпы наступления на Украине

Российская Федерация целенаправленно притормаживает темпы проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса для предоставления возможности гражданам эвакуироваться и во избежание жертв среди мирного населения. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры», — подчеркнул он на заседании совета глав министерств обороны ОДКБ во вторник, 24 мая.

Шойгу заверил, что российская армия, в отличие от ВСУ, не наносит удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться простые люди. Огневые позиции и военные объекты противника ликвидируются с помощью высокоточного оружия, подчеркнул он.

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Кроме того, во вторник секретарь Совбеза России Николай Патрушев сказал, что РФ «не гонится за сроками» в рамках военной спецоперации по защите Донбасса. Также он обратил внимание на то, что обозначенные российским президентом Владимиром Путиным задачи будут исполнены.

12 апреля глава государства заявил, что специальная операция идет по плану, а сроки ее окончания зависят от интенсивности боевых действий. Он заметил, что скрывать что-либо от народа нет необходимости.

22 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что с самого начала никто и не предполагал, что операция «займет пару дней». Помимо этого, он обратил внимание на то, что спецоперация соответствует предварительно установленным планам и целям.

Спецоперацию по защите ДНР и ЛНР Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Власти Украины проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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