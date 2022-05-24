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Меч возрастом свыше 1,5 тыс. лет нашел житель Приморского края

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Фото: пресс-служба Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева
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Житель села Покровка в Приморском крае передал Музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева меч, возраст которого превышает 1,5 тыс. лет. Мужчина нашел старинное оружие во время сельскохозяйственных работ.

По словам Дмитрия Синельникова, он проводил вспашку поля и заметил меч. За консультацией мужчина обратился к сотрудникам музея. Специалисты пришли к выводу, что оружие относятся к эпохе троецарствия. Это период с I по VII век нашей эры. По аналогичным предметам артефакт датировали V–VII веками, пишет ИА PrimaMedia.

По словам главного хранителя музея Максима Якупова, меч будет передан на изучение, а позже — направлен на реставрацию. Скорее всего, он пополнит коллекцию в зале «Магия клинка» и станет доступен для осмотра посетителями музея.

Неделей ранее сообщалось об обнаружении захоронения Бронзового века в Каменском районе Ростовской области. Специалисты нашли не разграбленные захоронения с человеческими останками, сосудами из керамики, а также нож-скребок и череп быка.

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