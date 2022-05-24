Штырков поделился ожиданиями от предстоящего боя с Мохнаткиным

Российский боец MMA Иван Штырков во вторник, 24 мая, поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Михаила Мохнаткина, который пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам спортсмена, который попробует себя в новой дисциплине, он отдает себе отчет в том, что у него точно будет «не бокс, а что-то из техники уличной драки». Мохнаткин уточнил, что назвать это профессиональным боксом у него «язык не поворачивается».

«Это будет хорошая драка, всем понравится. Но я это не позиционирую как бокс», — заявил Штырков.

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22 мая Штырков заявил, что будет действовать жестко, но аккуратно в бою против Мохнаткина. По его словам, зрителей ждет классическое противостояние «высокого парня с длинными конечностями и крепыша маленького роста».

В тот же день Мохнаткин заявил, что хотел бы победить Штыркова 27 мая, в День города Санкт-Петербурга, и поздравить с этим праздником всех петербуржцев. Он подчеркнул, что ему будет интересно сразиться в бою по правилам бокса.

Вечер бокса в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 27 мая в Омске в хоккейной академии «Авангард». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 27 мая в 22:00 мск и в 1:00 (Омск).

Главным событием вечера станет поединок между российским бойцом Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем. Также на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.