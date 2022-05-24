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Шесть домов построят для переселенцев из ветхого жилья в Уссурийске

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В 2023 году в Уссурийске сдадут в эксплуатацию шесть многоквартирных домов, предназначенных для переселенцев из аварийного жилья. Ход строительство контролирует глава городского округа Евгений Корж.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Две девятиэтажки строят на участке по улице Александра Зеленского. В апреле 2023 года горожанам передадут 207 квартир, пишет ИА UssurMedia.

Кроме того, строительство ведется на улицах Полушкина, Октябрьской, Мельничной и Плантационной.

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«Почти 70% всего жилья в Приморье по программе строится именно в нашем городе. За второй этап переселения, который мы начали в прошлом году, нам надо расселить 2010 человек, это 138 старых многоквартирных домов», — отметил Евгений Корж.

В 2021 году для переселенцев приобрели 168 жилых помещений, жилищные условия улучшили 283 человека.

Ранее сообщалось, что к началу мая 2022 года в новые квартиры переехали больше 1,1 тыс. жителей Сахалинской области. Всего к концу года жилищные условия улучшат 5 тыс. человек.

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