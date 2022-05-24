Вильфанд рассказал о сроках потепления в европейской части России

Заморозки в Москве и европейской части России продлятся двое суток. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал во вторник, 24 мая.

Он отметил, что наступившее похолодание связано с затоком полярного воздуха с Севера.

«На территориях Центрального федерального округа, причем не только в черноземной зоне, Тверская, Брянская, Рязанская и даже южнее — Липецкая, Воронежская, Ростовская области — везде там прогнозируются заморозки вплоть до ночи на четверг. Это касается и Поволжья: и Удмуртии, и Башкортостана, и Ульяновской области — везде ночью температура около и даже ниже нуля», — сказал синоптик в беседе с Lenta.Ru.

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Он также сообщил, что на Урале ожидается заметное повышение температуры до 2–3 градусов ниже нуля и на поверхности почвы, и в приземном слое. Вильфанд допустил и небольшие осадки.

«В принципе, условий для заряда снега нет, снег не покроет землю, но небольшие снежинки могут появляться», — сказал он.

По словам метеоролога, в четверг произойдет резкое изменение циркуляции воздуха, и европейская часть России окажется в зональном потоке, когда воздушные массы перемещаются вдоль круга широты, то есть с запада на восток. Произойдет резкое повышение температуры.

«В четверг температура повысится примерно на 5 градусов, и уже до конца недели температура днем будет от 15 до 19 градусов и даже до 20 градусов. Особенно заметно потеплеет на Юге: в Краснодарском крае и на побережье температура будет превышать 25–27 градусов», — заключил синоптик.

Накануне сообщалось, что в нескольких районах Удмуртии возобновили подачу отопления из-за низкой температуры воздуха. Теплоснабжение может продлиться несколько дней.

В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве и области на предстоящей неделе ожидаются дожди и кратковременный мокрый снег, передает RT.