Лондон заверил в отсутствии планов отправлять военные корабли в Черное море

Великобритания не планирует отправлять военные корабли в Черное море. Об этом 24 мая заявил представитель правительства Лондона.

«Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути возобновления экспорта зерна с Украины. Однако сейчас нет планов задействовать британские военные корабли в Черном море», — цитирует его агентство Reuters.

Ранее в этот же день сообщалось, что Великобритания согласовывает со своими союзниками возможный план отправки военных кораблей в Черноморский порт Одессы для обеспечения защитного сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.

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20 мая экономист, гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что общемировая доля экспорта пшеницы из России и с Украины составляет свыше 20%, поэтому остановка поставок из этих стран окажется критичной для мирового рынка продовольствия.

19 мая в ходе заседания постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что картина Запада с обвинениями в адрес России в причинах продовольственного кризиса в мире является лукавой. По его словам, важными факторами, повлиявшим на ухудшение ситуации с продовольствием в мире, стали «навязываемый всему миру скачкообразный переход к зеленой энергетике вместо продуманного плавного энергоперехода, а также откровенная политизация энергетического сотрудничества ряда стран».

18 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна.

Страны G7 обвиняли в зерновом кризисе российскую сторону, якобы она препятствует аграрному экспорту Украины, в том числе и морским путем. При этом еще 11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.