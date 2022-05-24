Путин подписал указ о снижении продажи валюты экспортерами до 50%

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, снижающий требования по обязательной продаже валютной выручки компаний-экспортеров до 50%. Документ опубликован 24 мая на официальном портале правовой информации.

До этого экспортеры были обязаны продавать 80% валютных поступлений.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 24 мая.

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24 мая Минфин РФ сообщил о решении снизить требование по продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%. Там пояснили, что смягчение контроля стало следствием стабилизацией курса рубля и достижения достаточного уровня ликвидности на внутреннем валютном рынке, отмечает «Газета.Ru».

Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки 28 февраля в рамках всех внешнеторговых договоров.

Как объяснил «Известиям» эксперт Евгений Шатов, решение было направлено на защиту курса рубля, чтобы не дать ему обесцениться. Также, по его его словам, одной из целей такой меры было наводнение рынка валютой.