Браконьерские сети нашли в Челнавском водохранилище под Тамбовом

В Челнавском водохранилище в Тамбовской области нашли браконьерские сети. Запрещенные орудия лова обнаружили во время проверки в рамках проекта «Чистая страна». Ее проводили сотрудники Рыбнадзора и студенты.

Сети изъяли и составили протокол об экологическом правонарушении.

Кроме того, специалисты обнаружили во время обследования прибрежной территории несколько свалок. Сейчас они ликвидированы.

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ИА «ОнлайнТамбов.Ру» уточняет, что при нарушении закона браконьеров ждет штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, конфискация снастей и изъятие плавстредства. Также возможны дополнительные взыскания отдельно за некоторые породы рыб в зависимости от вида и размера.

Ранее в Хабаровском крае завершили расследование уголовного дела о незаконной добыче около 700 особей краба. Ущерб природным ресурсам оценивается более чем в 5 млн рублей.