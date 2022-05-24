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Пресс-секретарь Путина Песков: дипломат в ООН Бондарев выступил против позиции России

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Уже бывший дипломат от РФ при офисе ООН в Женеве Борис Бондарев выступил против консолидированной позиции всей России. Такое заявление в ходе беседы с журналистами во вторник, 24 мая, сделал официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, Бондарев осуждает избранную властями политику, которую поддержало большинство жителей этого государства. Соответственно, уволившийся дипломат выступил против консолидированного мнения целой страны.

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«В Кремле мы незнакомы с этим письмом. Если он был сотрудником МИДа, то это вопрос МИДа. Здесь можно сказать, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Позиция. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать решение советника постпреда России при офисе ООН в Женеве Бориса Бондарева покинуть должность.

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24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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