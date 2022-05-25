ИзмеМнение

Власти Болгарии признали, что поспешили, отказавшись платить рублями за газ из РФ. Министр энергетики страны Александр Николов отметил, что раз Германия и Италия открывают счета в российской национальной валюте, то и другим государствам нет смысла упираться в этом вопросе. Более того, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, около половины из 54 западных компаний уже открыли счета в Газпромбанке.

По мнению болгарского министра Александра Николова, в отказе от расчетов в рублях нет никакой необходимости. Чиновник пояснил, что эту тему необходимо обсудить на совещании с Еврокомиссией.

Напомним, потребление Болгарии составляет порядка 3 млрд кубометров газа в год, из которых 2,3 млрд кубометров она получала от «Газпрома». Поставки шли через «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока» и идет далее в Сербию и Венгрию.

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После того как 27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в адрес болгарской компании «Булгаргаз» в Софии заявили, что надеются на помощь от Евросоюза в получении газа из Азербайджана и на совместные закупки СПГ. Об этом заявил премьер-министр страны Кирил Петков. По его словам, в Софии надеялись на солидарный ответ от всех европейских стран. «Мы сильны в единстве, а не в разногласиях», — говорил Кирил Петков. При этом в свой речи он попросил поддержки у Германии, чтобы та заявила, что платить за газ в рублях «неприемлемо» и что никто не имеет права «изменять контракт в одностороннем порядке». Однако, как мы уже все знаем, этого не произошло.

Кроме того, Болгария тут же начала искать свободные объемы газа на рынке. «Бурлгаргаз» сообщил: за день до приостановки российского экспорта компания обратилась с письменным запросом к торговцам природным газом на болгарском и региональном газовых рынках с просьбой представить оферты, включающие конкретные условия поставок до конца апреля и на май 2022 года. После анализа ответных предложений в «Булгаргазе» говорили, что рассматривают семь заявок от трех поставщиков, которые были ранжированы по критерию «самая низкая цена поставки».

При этом болгарское национальное телевидение сообщило, что «Булгаргаз» на основании подписанных контрактов 4 мая рассчитает внутреннюю цену на газ, которую впоследствии утвердил национальный регулятор. Хотя София якобы стала закупать голубое топливо дешевле, внутренние цены в итоге выросли почти на 14%. Премьер-министр страны Кирил Петков сообщал, что партии сжиженного газа из США прибудут в Болгарию 8 и 23 июня соответственно. И, по его словам, уже в июне цена на газ упадет до апрельского уровня.

На фоне всего этого в первые дни прекращения поставок Европа стала перераспределять потоки газа. Заявки на транзит российского топлива через Украину и реверсные поставки по газопроводу Ямал–Европа из Германии в Польшу 30 апреля держались почти на уровне предыдущих трех дней. То есть выше объемов до приостановки экспорта «Газпрома» в Болгарию и Польшу. При этом выросли поставки из РФ по ужгородскому коридору в сторону Словакии, увеличился реверс из Германии в Польшу, где последняя покупала российский газ, но теперь у немецких поставщиков. Заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу Ямал–Европа держатся на уровне около 30 млн кубометров в сутки, что более чем впятеро выше уровня 26 апреля.

Заявки на прокачку по Украине через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 30 апреля составили 69,5 млн кубометров, что на 10,5% и 6,3% выше прокачки за 28 и 29 апреля. Но за день до приостановки «Газпромом» поставок в Польшу и Болгарию, 26 апреля, транзит по украинскому маршруту был почти на четверть ниже (56 млн кубометров), а 27 апреля составил 48,7 млн кубометров.

Однако, как мы все помним, после майских праздников сначала сократился транзит российского газа по территории Украины, после остановки прокачки через «Сохрановку», а затем перестал функционировать польский участок газопровода Ямал–Европа.

Наблюдая, как стремительно падают объемы поставок газа из России в Европу, по ту сторону океана заявили, что очень хотят помочь ЕС как можно скорее и найти альтернативных поставщиков газа взамен РФ. Но признают, «что для создания необходимой инфраструктуры этим странам потребуется время». С таким посылом выступила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

По сути, Болгария, у которой, кроме договора об импорте 1 млрд кубометров азербайджанского газа по Южному газотранспортному коридору, ничего не осталось, столкнулась с колоссальной нехваткой голубого топлива. А ведь стране надо к началу отопительного сезона успеть заполнить свои подземные хранилища на 80%. За день до остановки поставок российского газа этот показатель составлял всего 17,2% (около 96,5 млн кубометров). София могла бы начать реверс из Сербии по европейскому продолжению «Турецкого потока», но уже по спотовым ценам. В итоге далеко не самая богатая страна Евросоюза, принимая правила санкционной игры, оказалась в заложницах своего преждевременного решения, в то время как более богатые страны не стали спешить, продолжая мониторинг и анализ ситуации.

Как справедливо заметил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, пока государства Старого Света не договорятся выступить заодно, «существует опасность, что различные страны будут играть по разным правилам, что плохо скажется на ЕС». И сегодня понятно, что София хочет объединиться не с теми, кто «против», а с теми, кто «за» оплату поставок газа из России в рублях. Вопрос только в том, позволят ли ей еврорегуляторы сделать шаг назад и спасти свою экономику. Или политические мотивы будут сильнее — например, как в Польше или в Финляндии, от которых уж точно не стоит ждать никаких пересмотров решений.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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