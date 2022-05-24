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Посол России в Лондоне обвинил Британию в усугублении кризиса на Украине

Российский посол Келин: Лондон продолжает гнать Киев «по тропе войны»
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Фото: Global Look Press/dpa-Zentralbild/Monika Skolimowska
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Постоянно озвучивая инициативы по поставке оружия Киеву, Великобритания продолжает гнать Украину «по тропе войны». Такое заявление сделал посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

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«Пока официальный Лондон всеми силами продолжает гнать Киев по тропе войны, вот это важно, и не дает с нее свернуть, озвучивая всё новые инициативы», — сказал посол.

Он также отметил, что все время звучат сообщения о скорых поставках новых вооружений. Но, по его мнению, в Лондоне «много об этом говорят, хотя меньше делают».

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19 мая канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что Великобритания намерена передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.

Отмечается, что Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский договорились активизировать совместную работу с США, Францией ​​и Германией для «определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины».

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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