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Путин обсудил с Мирзиёевым вопросы взаимодействия России и Узбекистана

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы взаимодействия РФ и Узбекистана в рамках евразийских интеграционных объединений. Об этом 24 мая сообщили в Кремле.

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Кроме того, главы государств обсудили шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Затронуты и актуальные международные и региональные проблемы», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.

До этого, лидеры России и Узбекистана провели телефонный разговор 25 февраля. Тогда они обсудили развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции с целью защиты мирных жителей Донбасса. Во время беседы Мирзиёев выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий.

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