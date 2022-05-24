Bloomberg узнало о мерах Германии на случай нехватки газа

Германия планирует вернуться к работающим на угле и нефти электростанции в случае нехватки газа в стране. Об этом говорится в чрезвычайном указе, который представит правительству ФРГ министр экономики Роберт Хабек, сообщает 24 мая агентство Bloomberg.

«Подобный запрос на дополнительную выработку угольной электроэнергии возникает только при нехватке газа или при угрозе нехватки и необходимости сокращения потребления при выработке электроэнергии», — отмечено в документе.

Меры оцениваются как чрезвычайные, так как Германия для сохранения энергоподачи в дома и на производства возвращается к неэкологичному виду выработки энергии, что вызовет всплеск выбросов углеводородов. Таким образом, она жертвует зеленой политикой, вернувшись к «грязным» выработкам.

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«Мы должны завершить поэтапный отказ от угля в Германии к 2030 году. Это как никогда важно в условиях нынешнего кризиса», — говорится в указе Хабека.

По мнению аналитиков, обеспечить безопасность энергопоставок крупнейшему покупателю российского газа в Европе будет непросто.

Немецкая энергетическая компания Uniper уже заявила о готовности обеспечить около трех гигаватт угольной энергии, в то время как RWE AG пока решает, какие станции возможно вернуть в строй. При этом почти 70% угля для выработки электроэнергии Европа закупает у России, и один из основных покупателей — Германия.

23 мая сообщалось, что немецкий производитель автомобилей BMW заявил об остановке не только своего производства, но и всей отрасли в случае эмбарго на импорт российского газа. Как отметил член совета директоров компании Милан Неделькович, на это производство приходится около 37% потребления природного газа в Германии.

14 мая глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм сказал, что прекращение поставок российского газа будет иметь разрушительные для страны последствия. По его словам, при введении эмбарго на энергоресурсы из России целому ряду немецких предприятий пришлось бы остановить производство.