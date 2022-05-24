Медведев подверг критике план Италии по урегулированию на Украине

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 24 мая, заявил, что план Италии по урегулированию ситуации на Украине является «потоком сознания».

«Запад охватил зуд создания «мирных планов», которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но — нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов», — написал Медведев в Telegram-канале.

По его словам, над итальянским планом работали не дипломаты, а местные политологи, «которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками».

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Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию на Украине. Он уточнил, что надеется на доведение предложений по дипломатическим каналам.

19 мая появилась информация о том, что Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «спорным территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе.

По данным газеты La Repubblica, документ подготовлен итальянским МИДом при участии председателя правительства. 18 мая он был направлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу. С содержанием плана ознакомили и представителей стран «большой семерки».

Также 19 мая в МИД России заявили о готовности вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому. В ведомстве напомнили, что процесс был прерван украинской стороной.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса с Россией. Ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило. Дипломат отметил, что Украина пытается размыть уже достигнутые в ходе переговоров с Россией договоренности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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