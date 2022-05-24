Более 120 тыс. человек посетили конкурсные площадки студвесны в Самаре

В Самаре завершился 30-й юбилейный всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Конкурсные площадки посетили более 120 тыс. человек, а «фестивальные городки» — порядка 650 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году студвесна впервые вышла за рамки закрытых сценических площадок, и конкурсные выступления могли бесплатно посетить все желающие. Также работали два «фестивальных городка» с разнообразными интерактивными, выставочными и образовательными зонами. Каждый день проходили выступления музыкальных и творческих коллективов.

Такой формат выступления высоко оценил первый замруководителя администрации президента ФР Сергей Кириенко — 23 мая он посетил церемонию закрытия фестиваля. Он поблагодарил организаторов и участников студвесны за то, что они не просто сохраняют, но и развивают традиционную культуру.

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По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, главными победителями студвесны стали местные жители. Фестиваль задумывался как общегородской праздник. Всё это было не только для гостей фестиваля, но прежде всего — ради жителей Самарской области, сказал глава региона.

По результатам общекомандного зачета Гран-при студвесны получила команда Саратовской области. Первое место — у Красноярского края, второе — у Самарской области, третье — у Пермского края, пишет НИА «Самара».

Ранее к участникам студвесны обратился президент России Владимир Путин. В его обращении говорилось, что «Студенческая весна» — это не просто яркое культурное событие, это огромное пространство молодой творческой энергии, где каждый может открыть для себя новые горизонты и добиться успехов благодаря своим талантам, способностям в музыке, в хореографии, актерском мастерстве, других направлениях.