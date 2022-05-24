В Крымском парламенте назвали капитуляцию «Азова» крушением мифа Киева

Сдача в плен украинских боевиков националистического радикального батальона «Азов» (в отношении них в РФ заведены уголовные дела) разрушила миф о «несломленных воинах», который так усердно распространяла киевская пропаганда. Такое заявление во вторник, 24 мая, сделал глава Крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, если ранее боевиков, находившихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сравнивали с защитниками Сталинграда и 300 спартанцами, а сдачу в плен называли операцией по эвакуации, то теперь все эти мифы разрушены, а героическая сдача в плен обернулась простой капитуляцией.

«Миф о героических защитниках «Азовстали» лопнул, не выдержав столкновения с реальностью, и так будет происходить с прочими наштампованными за последние полтора-два столетия украинскими мифами», — добавил Константинов.

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Ранее в этот день представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал о завершении работ по разминированию акватории в Мариуполе. Министерство обороны сопроводило информацию кадрами работы саперов на побережье Азовского моря.

20 мая Министерство обороны РФ заявило, что территория мариупольского комбината «Азовсталь» полностью освобождена от представителей националистических формирований. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков тогда сообщил о сдаче в плен 2439 боевиков в период с 16 по 20 число.

Также российские саперные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, который был полностью освобожден 20 мая. По состоянию на 23 мая, за двое суток было уничтожено уже более 100 взрывоопасных предметов на территории предприятия.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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