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Глава Минобороны Шойгу: Россия замедляет темпы спецоперации ради эвакуации населения

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Россия сознательно замедляет темпы проведения спецоперации по защите Донбасса, чтобы позволить эвакуироваться и избежать жертв среди мирного населения. Об этом 24 мая заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Союзные войска пошли в наступление на Светлодарск и Лиман. Спецоперация в Донбассе 24 мая
Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры», — сказал он на заседании совета глав Минобороны ОДКБ.

Шойгу заверил, что войска РФ, в отличие от Вооруженных сил Украины, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители. По его словам, огневые позиции и военные объекты противника поражают с помощью высокоточного оружия.

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Ранее в этот день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия «не гонится за сроками» в ходе военной операции по защите Донбасса. При этом он подчеркнул, что все цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены.

12 апреля Путин заявил, что военная операция идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Он подчеркнул, что скрывать от общественности ничего не нужно.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что с самого начала никто не думал, что спецоперация займет пару дней. Представитель Кремля также сказал, что она проходит строго в соответствии с планами и целями, которые были установлены заранее.

Спецоперацию по защите ДНР и ЛНР Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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