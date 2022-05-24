Свыше 500 человек пострадали от укусов клещей в Омской области за неделю

За минувшую неделю от укусов клещей пострадали 557 жителей Омской области. Специалисты отмечают повышенную активность вредителей в регионе.

С начала сезона с жалобами на укусы клещей к медикам обратились чуть более 2 тыс. человек. Это показатель превышает средние многолетние данные в 1,2 раза. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Вирусом клещевого энцефалита оказались заражены 0,85% вредителей. Боррелиоз переносили 5,3% клещей, гранулоцитарный анаплазмоз — 0,4%. Случаи инфицирования граждан в Омской области не зарегистрированы.

Прививки против клещевого энцефалита поставили свыше 30 тыс. человек. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям региона соблюдать меры профилактики при выходе на природу.