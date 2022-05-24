В Госдуме прокомментировали призыв МЭА меньше отапливать дома в ЕС

Евросоюз не может отказаться от российского газа без существенных потерь, считает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Об этом он заявил во вторник, 24 мая, в беседе с «Известиями».

Накануне глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что объем газа, поступающий в Европу из «Северного потока», занижен в три раза. Кроме того, он рекомендовал европейцам понизить температуру на регуляторах в своих домах, чтобы сократить зависимость от российских энергоресурсов. И подчеркнул, что зима в Европе будет довольно сложной, в Германии в том числе.

Как напомнил Ананских, ранее в ЕС предлагали понизить температуру на один градус. По мнению депутата, быстро отказаться от российского газа невозможно даже в теории.

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Эксперт отметил, что за последние несколько лет ни одному руководителю в Европе «не приходило в голову пилить сук, на котором он сидит», так как Россия всегда выполняла свои контрактные обязательства и была честным и стабильным поставщиком газа.

«Сейчас даже лето не наступило. Такими темпами к началу осени предложат вообще не включать электричество: «как-нибудь переживем». Но переживут это богатые люди, обложившись обогревателями, а 90% населения — об этом руководство не заботится», — заключил Ананских.

19 мая вице-премьер России Александр Новак заявил, что в следующем году ситуация на энергетическом рынке в Европе может ухудшиться. В настоящее время Россия перенаправляет нефть на новые рынки, решает вопросы логистики и финансов, а компании уверенно себя чувствуют, заверил он.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин указал, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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