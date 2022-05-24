Папин призвал Прашовича меньше «обниматься» в предстоящем бою

Российский боец Алексей Папин 24 мая оценил профессиональные качества черногорского спортсмена Дилана Прашовича, который станет его оппонентом в предстоящем поединке в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам россиянина, Прашович злоупотребляет приемом под названием клинч, когда боец плотно прижимается к оппоненту и «обнимает» его. При этом он назвал своего соперника хорошим боксером.

«Послужной список говорит сам за себя — дрался с серьезными ребятами за пояс чемпиона мира. Но любит слишком много обниматься, слишком много клинча. Надеюсь, бой будет чистый, без обниманий», — заявил Папин на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

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Он подчеркнул, что находится в отличном состоянии и настроен на победу.

«Прошел хорошую подготовку. Простой был, за это время соскучился по боям. Ничего не помешает показать яркий бой», — сказал россиянин.

Черногорский боец также высоко оценил способности своего оппонента.

«Папин прекрасный боец. Я приехал в Россию, чтобы представить себя, показать, кто я есть. Выложусь максимально, надеюсь продолжить на большом ринге. Если выйду победителем, то будут и другие бои», — отметил Прашович.

По его словам, зрителей ждет прекрасный бой с рядом мощных ударов.

Днем ранее Прашович заявил, что у него большой опыт в боксе, а также выразил уверенность в своей победе в предстоящем поединке. Алексей Папин в свою очередь подчеркнул, что зрителей ждет зрелищный бой.

Кроме этой пары боксеров в предстоящем турнире в соглавном бою на ринге вступят в схватку российские бойцы Иван Штырков и Михаил Мохнаткин, звезда кулачных боев Павел Шульский и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Брюс Хлебников, российский боксер Алексей Тищенко и венесуэлец Нехомар Сермено. Также специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович» пройдет 27 мая в Омске. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 22:00 по (мск) и 01:00 (Омск).