Очередной пакет американской помощи Украине в размере $40 млрд, одобренный президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, используют не по назначению. Белый дом, по сути, финансирует разрушение своей же демократии, заявил 23 мая обозреватель Тодд Вуд в эфире телеканала Fox News.

По словам обозревателя, выделенные США средства пойдут и на реализацию интересов американских политиков. Он объяснил, что Украина захвачена сетью американского финансиста и инвестора Джорджа Сороса, поэтому из этих средств большую часть присвоят некоммерческие организации. По словам Вуда, в отмывании денег активно участвовал еще экс-президент Украины Петр Порошенко.

Когда ведущий Такер Карлсон, поинтересовался, неужели американские сенаторы не задаются тем же вопросом, что и Вуд, обозреватель пояснил, что члены конгресса либо очень наивны, либо сами замешаны в этой схеме.

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Средства, выделенные США для Украины, идут в том числе и на внутригосударственные цели американских политиков, подчеркнул он.

«Хочу подчеркнуть, что они также финансируют через Украину информационные операции против американских политических мишеней — так они поступали с [сенатором] Берни Сандерсом и [бывшим президентом США Дональдом] Трампом. По сути, мы финансируем разрушение собственной демократии и западной цивилизации», — заключил Вуд.

24 мая журналист Джей Би Шерк заявил, что при президенте США Джо Байдене страна похожа на «тонущий корабль». По его мнению, политика Белого дома грозит республике «общенациональным самоуничтожением».

21 мая американский лидер подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. 18 мая сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд. После этого инициатива поступила на подпись главе государства.

9 мая Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. На это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание в США закона о поставках вооружений его стране по ленд-лизу является историческим шагом.

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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