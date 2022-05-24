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Весенний пик горимости пройден в Амурской области

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В Амурской области в 2022 году выгорело больше 146 тыс. га природных территорий. По словам министра лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексея Севостьянова, весенний пик горимости пройден.

С начала пожароопасного сезона в Приамурье зарегистрировали 355 природных пожаров. Огонь прошел 0,3% площади региона.

«Пожароопасный сезон продолжается, закончится он осенью, и, как показывает практика за пять прошедших лет, по результатам семи месяцев Приамурье не становится среди других регионов лидером по площади, пройденной огнем», — цитирует Севостьянова «Амурская служба новостей».

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Ущерб лесному фонду оценивается как незначительный. В основном пожары возникали на территориях, где нет ценных пород деревьев. Тушение пожаров в регионе осложнялось сильным ветром. Тем не менее больше 90% возгораний ликвидированы в день обнаружения.

Во время действия особого противопожарного режима жителям региона запрещено устраивать костры и сжигать сухую траву. Кроме того, рекомендовано ограничить посещение лесов.

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