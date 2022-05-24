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Крупный пожар потушили на складе под Орлом

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В городе Ливны Орловской области произошел крупный пожар на территории складских помещений. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м.

InfoOrel.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону пишет, что сгорела кровля, а рядом со складским помещением сгорели покрышки на площади 10 кв. м, из-за чего в этом районе было много черного дыма.

С огнем боролись 25 человек личного состава и шесть единиц техники. Обошлось без пострадавших. Сгоревшие складские помещения находятся в промышленной зоне, далеко от жилых домов.

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Причины случившегося и материальный ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что во время крупного пожара в Торжокском районе Тверской области уничтожено несколько строений. Возгорание возникло на территории деревни Замушье. Сгорели два жилых дома и четыре дачных строения.

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