Число ДТП с мотоциклистами в Москве сократилось на 18%

Количество аварий с участием мотоциклистов снизилось более чем на 18%. Об этом сообщили в ГИБДД по Москве.

«По итогам четырех месяцев текущего года в Москве зарегистрировано 49 дорожных аварий с участием мотоциклистов, один человек погиб, 51 человек получил ранения различной степени тяжести», — говорится в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

ДТП с участием мотоциклистов в основном происходят из-за несоблюдения очередности проезда, нарушения правил перестроения и несоответствия скорости конкретным условиям движения.

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«Управление ГИБДД Москвы обращается ко всем водителям мототранспорта с просьбой быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и правила маневрирования», — отмечается в сообщении.

22 мая на севере Москвы два человека пострадали при столкновении мотоцикла с Maserati. Авария произошла на Волоколамском шоссе.