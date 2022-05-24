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Число ДТП с мотоциклистами в Москве сократилось на 18%

Госавтоинспекция: количество ДТП с мотоциклистами в Москве уменьшилось на 18%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Количество аварий с участием мотоциклистов снизилось более чем на 18%. Об этом сообщили в ГИБДД по Москве.

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«По итогам четырех месяцев текущего года в Москве зарегистрировано 49 дорожных аварий с участием мотоциклистов, один человек погиб, 51 человек получил ранения различной степени тяжести», — говорится в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

ДТП с участием мотоциклистов в основном происходят из-за несоблюдения очередности проезда, нарушения правил перестроения и несоответствия скорости конкретным условиям движения.

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«Управление ГИБДД Москвы обращается ко всем водителям мототранспорта с просьбой быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и правила маневрирования», — отмечается в сообщении.

22 мая на севере Москвы два человека пострадали при столкновении мотоцикла с Maserati. Авария произошла на Волоколамском шоссе.

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