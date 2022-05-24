Жительница Крыма лишилась 2 млн рублей из-за телефонного мошенника

В Керчи проводится проверка по факту телефонного мошенничества в отношении местной жительницы. Женщина лишилась свыше 2 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он уговорил женщину перевести накопления на «безопасные счета» с помощью интернет-банка. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

За минувшую неделю жертвами мошенничества стали 40 жителей Крыма, они лишились почти 8 млн рублей. Факты обмана граждан выявлены в Симферополе, Керчи, Евпатории, Алуште, Саки, а также Раздольненском, Ленинском и Симферопольском районах.

В Красногвардейском районе полицейским удалось выйти на след злоумышленника. Мошенник позвонил потерпевшему, уговорил того установить специальное приложение на телефон для предотвращения списания денежных средств, после чего со счета крымчанина пропало 100 тыс. рублей.