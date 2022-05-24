Реклама
Прямой эфир
Политика
В Совфеде раскритиковали проводимую Европой политику двойных стандартов
Экономика
Путин указал на открытость экономики РФ в новых реалиях
Мир
Шойгу рассказал об угрозе создания Украиной ядерного оружия
Экономика
ТРЦ разрешат расторгать договоры с западными компаниями
Политика
Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ
Армия
Бомбардировщики России и Китая провели патрулирование над Японским морем
Политика
Госдума приняла закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
Мир
Завербованный СБУ мужчина рассказал о работе на украинские спецслужбы
Экономика
Путин подписал указ о снижении требования по продаже валютной выручки до 50%
Общество
В Wildberries прокомментировали данные о штрафах для покупателей
Мир
МИД Турции назвал условия начала переговоров по вступлению Швеции в НАТО

Жительница Крыма лишилась 2 млн рублей из-за телефонного мошенника

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Керчи проводится проверка по факту телефонного мошенничества в отношении местной жительницы. Женщина лишилась свыше 2 млн рублей.

Специалисты зафиксировали новый всплеск телефонного мошенничества в РФ

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он уговорил женщину перевести накопления на «безопасные счета» с помощью интернет-банка. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

За минувшую неделю жертвами мошенничества стали 40 жителей Крыма, они лишились почти 8 млн рублей. Факты обмана граждан выявлены в Симферополе, Керчи, Евпатории, Алуште, Саки, а также Раздольненском, Ленинском и Симферопольском районах.

В Красногвардейском районе полицейским удалось выйти на след злоумышленника. Мошенник позвонил потерпевшему, уговорил того установить специальное приложение на телефон для предотвращения списания денежных средств, после чего со счета крымчанина пропало 100 тыс. рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022