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Путин подписал указ о снижении продажи валюты экспортерами до 50%

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении доли обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 80 до 50%. Документ 24 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Днем ранее Минфин РФ объявил о решении снизить требование по продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%. В ведомстве пояснили, что это было сделано в связи с достижением достаточного уровня ликвидности на внутреннем валютном рынке и стабилизацией курса рубля.

До этого, 28 февраля, Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

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Как в тот день объяснил «Известиям» эксперт Евгений Шатов, решение было направлено на защиту курса рубля, чтобы не дать ему обесцениться. Также, по его его словам, одной из целей такой меры было наводнение рынка валютой.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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