Экс-посол России заявил о подготовке Японии к возможному конфликту с Китаем

Япония ведет подготовку к возможному конфликту с Китаем, перебрасывая свои силы на юг страны из-за напряженности вокруг Тайваня. Об этом главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, бывший посол России в Японии Александр Панов рассказал во вторник, 24 мая.

По его словам, в Токио опасаются, что если Китай начнет операцию на Тайване и возьмет его под свой контроль, то Пекин может двинуться дальше на север.

«Там у них спор с Японией по островам Сэнкаку — а там, глядишь, и Окинаву тоже затронут», — сказал Панов в беседе с Lenta.Ru.

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Он добавил, что у Японии нет наступательных вооружений, однако власти страны провели переоборудование вертолетоносцев в мини-авианосцы с американскими самолетами укороченного взлета F-35B. Их могут направить на юг страны.

«Также идут дискуссии о том, чтобы Япония могла наносить превентивный удар по ракетным базам в тех странах, откуда может начаться нападение на Японию с использованием этого оружия», — отметил Панов.

Он считает, что Токио будет крайне сложно реализовать подобные планы как с точки зрения конституции, запрещающей использование Сил самообороны Японии в наступательных целях, так и с точки зрения технической подготовки.

О готовности Вашингтона защищать Тайвань президент США Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая. По словам американского лидера, Соединенные Штаты готовы оказать Тайваню военную поддержку в случае вторжения на остров, передает НСН. Как разъяснили позднее в Белом доме, слова президента США касались поставок оружия.

8 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США оказывает давление на правительство Тайваня с целью вынудить его заказать виды вооружения, наиболее подходящие для конфронтации с КНР.

До этого, 2 мая, китайский портал CGTN уличил НАТО в попытках дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион. В издании подчеркнули, что НАТО «кричит» о мире и безопасности, но в то же время сбрасывает бомбы на другие страны.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.