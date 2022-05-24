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Toyota в июне сократит план производства на 100 тыс. автомобилей

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Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda
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Toyota Motor Corp сократит свой глобальный производственный план примерно от 100 тыс. до примерно 850 тыс. автомобилей в июне. Об этом 24 мая сообщает Reuters.

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Причиной снижения производства названа нехватка полуприводников.

Как отмечается в сообщении, компания не изменила свою оценку производства около 9,7 млн автомобилей по всему миру к марту 2023 года.

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Автопроизводитель объявил и о дополнительной приостановке работы заводов из-за нехватки поставок комплектующих. Всего с 25 по 27 мая будут остановлены 16 линий на 10 заводах компании в Японии.

Помимо этого, еще четыре линии на трех заводах будут остановлены с 1 по 3 июня.

18 марта Toyota приостанавливала работу 18 производственных линий на 11 заводах в Японии после землетрясения.

10 марта стало известно, что Toyota временно прекратит выпуск своих автомобилей в России и их экспорт в страну из-за сложностей со снабжением. Тем не менее в компании заявили, что планов по закрытию российского завода бренда нет, работа просто приостановлена.

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