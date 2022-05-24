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Газоснабжение приостановили в селах Якутии из-за паводка

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Газоснабжение приостановили в нескольких селах Намского района и городского округа Якутск. Такие меры приняты в связи с паводком на реке Лене.

Снабжение временно остановили в селах Едейцы, Кысыл-Деревня, Партизан, Графский Берег, Тулагино и Капитоновка. Специалисты АО «Сахатранснефтегаз» следят за ситуацией, оперативная информация о паводке поступает каждый час. Для обеспечения сохранности газопроводы наполнили воздухом под давлением, пишет ИА SakhaNews.

В начале суток нижняя кромка ледохода наблюдалась в Намском районе. У Якутска уровень воды в реке составлял 723 см при критической отметке 827 см. Протяженность ледохода составляет 70 км, за сутки он продвинулся на 2 км.

У Графского берега уровень воды в реке составляет 987 см при критической отметке 950 см. Из-за заторов на реке Лене подтоплено больше 100 придомовых территорий и больше 60 жилых домов.

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