Украинские военные специально стреляют по деревням, где проживают мирные жители. Из-за постоянных атак люди с марта сидят без воды, света и электричества, многие уже покинули свои дома. Об этом во вторник, 24 мая, рассказал военному корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю житель деревни Любомировка в Николаевской области Валентин Войнов.

По словам мужчины, боевики задержали его по дороге на кладбище и отвезли в воинскую часть.

«Я поехал на кладбище, к брату на могилу, а тут мины. Я хотел убрать, а украинские войска меня задержали. Начали выяснять, куда я еду, а затем погрузили и отвезли в воинскую часть. Там я помогал чинить БТР», — говорит Войнов.

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Он пояснил, что причиной задержания стало то, что в деревне проживает много русских. Украинские солдаты обвинили его в поддержке России, а также избили за то, что он говорит по-русски и не пошел воевать.

Кроме того, как отметил Войнов, бойцы ВСУ специально стреляют по деревням и обстреливают кладбища.

«От нас требовали, чтобы мы покинули свои дома и боевики могли войти в деревню. Специально стреляли, чтобы люди ушли. Потом говорят, что в этом русские виноваты. Но мы же видим откуда снаряды летят. Новогригорьевку так разнесли, Зарю, Оленевку», — добавил бывший пленный.

Ранее, 19 мая, о жестоком отношении боевиков к пленным рассказала бывшая заложница радикальной националистической группировки «Айдар» ( в отношении ее участников в РФ возбуждены уголовные дела), уроженка луганского города Счастье, депутат народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) первого созыва Светлана Коноплева.

Депутат попала в плен в 2014 году во время перевозки тел двух погибших ополченцев. Пленных перевозили в душных машинах, заставляли садиться, ложиться и вставать по команде, а также петь гимн Украины. По прибытии на место назначения женщине связали руки и ноги, положили на носилки и сбросили в подвал, похожий на склеп. Там она пролежала несколько дней. Всё это время ее не выводили в туалет и не давали воды.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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