Попавший в плен к ВСУ мужчина рассказал, как его заставляли чинить БТР

Попавший в плен к ВСУ мужчина рассказал, как его заставляли чинить БТР

2022-05-24 13:58:25

2022-05-24 13:58:25

2022-05-24 13:58:25

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