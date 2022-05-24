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В Кремле прокомментировали увольнение российского дипломата в ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Уволившийся советник постпреда России при офисе ООН в Женеве Борис Бондарев выступил против консолидированной позиции целой страны. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Союзные войска пошли в наступление на Светлодарск и Лиман. Спецоперация в Донбассе 24 мая
Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Здесь можно сказать, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Позиция. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — сказал Песков.

Представитель Кремля перенаправил журналистов в МИД РФ за дальнейшими комментариями по этой теме.

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Бондарев объявил о своей отставке накануне, причиной стало несогласие с проведением специальной военной операции по защите Донбасса.

Спецоперацию по защите ДНР и ЛНР Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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